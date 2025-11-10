19 поездов задержаны в Ленобласти из-за схода грузовых вагонов

В Ленинградской области из-за схода с рельсов вагонов с щебнем отстают от графика движения два пассажирских поезда и 17 грузовых составов. По факту инцидента проводится проверка. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, ночью 10 ноября на железнодорожной станции Янега сошли с рельсов четыре грузовых вагонов с щебнем без опрокидывания. «Задержаны пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург – Петрозаводск и в обратном направлении, а также 17 грузовых составов», – говорится в сообщении.

Северо-Западная транспортная прокуратура в связи с происшествием проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта. На место инцидента выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

