Жительница Санкт-Петербурга подожгла оборудование на железной дороге

Правоохранители задержали жительницу Санкт-Петербурга, подозреваемую в диверсии на железной дороге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, женщина проникла на закрытую территорию железнодорожной станции Саблино, облила бензином шкафы управления стрелочным переводом и скрылась.

В ходе оперативных мероприятий личность подозреваемой была установлена, ее задержали при поддержке Росгвардии. Выяснилось, что женщина действовала по указанию мошенников.

Уголовное дело возбуждено по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

