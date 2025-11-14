В Петербурге задержали промышлявшую разбоями банду мигрантов-лжеполицейских

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и полицейские задержали трех участников преступной группы, в которую входили выходцы из Центральной Азии. Задержанные промышляли разбойными нападениями и вымогательствами под видом полицейских. Также их подозревают в похищении человека. Об этом сообщает региональный главк ФСБ.

По данным спецслужбы, с ноября 2024 года по февраль 2025-го задержанные под видом сотрудников полиции совершили серию нападений на жителей Санкт-Петербурга с применением огнестрельного оружия «в целях разбоя и вымогательства».

Главное следственное управление СК РФ России по Петербургу возбудило в отношении них уголовное дело по п. «а», «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Фигуранты заключены под стражу.

По информации регионального управления СК РФ, члены этнической банды в период с 5 по 6 января 2025 года незаконно проникли в квартиру, расположенную на улице Шотмана в Санкт-Петербурге, откуда, применяя насилие, похитили мужчину, а также забрали принадлежащий ему смартфон и деньги. Затем бандиты привезли жертву в кафе на Лиговском проспекте, где под угрозой убийством потребовали у него перевести им имеющиеся деньги на счетах.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений. В ходе обысков у фигурантов преступления был обнаружен и изъят боевой пистолет. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

