российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 ноября 2025, 11:52 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко

В Санкт-Петербурге раскрыли пункт связи мошенников

В Санкт-Петербурге задержали двух человек, которые организовали узлы связи для работы телефонных мошенников. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По имеющейся информации, с июля текущего года злоумышленники по указанию анонимных кураторов арендовали квартиры в разных районах... Санкт-Петербурга. Там они размещали оборудование для работы IP-телефонии и занимались его обслуживанием. Через эти устройства была организована связь между аферистами и гражданами России», – говорится в сообщении.

В ходе обысков изъяты GSM-шлюз, ноутбук, роутер, смартфоны, а также более 700 сим-карт различных операторов связи. Конфискация оборудования позволила заблокировать до 6 тысяч звонков мошенников в сутки. Отмечается, что за свою преступную деятельность фигуранты получали вознаграждение в криптовалюте (в эквиваленте от 50 до 80 долларов в сутки).

Уголовные дела возбуждены по ст. 159 («Мошенничество») и 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции»).

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия,