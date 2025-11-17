В Санкт-Петербурге раскрыли пункт связи мошенников

В Санкт-Петербурге задержали двух человек, которые организовали узлы связи для работы телефонных мошенников. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По имеющейся информации, с июля текущего года злоумышленники по указанию анонимных кураторов арендовали квартиры в разных районах... Санкт-Петербурга. Там они размещали оборудование для работы IP-телефонии и занимались его обслуживанием. Через эти устройства была организована связь между аферистами и гражданами России», – говорится в сообщении.

В ходе обысков изъяты GSM-шлюз, ноутбук, роутер, смартфоны, а также более 700 сим-карт различных операторов связи. Конфискация оборудования позволила заблокировать до 6 тысяч звонков мошенников в сутки. Отмечается, что за свою преступную деятельность фигуранты получали вознаграждение в криптовалюте (в эквиваленте от 50 до 80 долларов в сутки).

Уголовные дела возбуждены по ст. 159 («Мошенничество») и 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции»).

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

