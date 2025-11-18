В Карелии рейсовый автобус вылетел в кювет, есть пострадавшие

В Карелии рейсовый автобус съехал в кювет. В результате ДТП пострадали три человека. Следователи начала проверку по факту аварии.

ДТП произошло около восьми часов утра в Лоухском районе, на подъезде к поселку Чупа, сообщили в региональной управлении ГИБДД. Автобус вылетел в левый по ходу движения кювет.

В результате аварии травмы получили водитель и два пассажира: женщина и шестилетний ребенок. Пострадавшие госпитализированы.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП. Следователями Беломорского межрайонного следственного отдела организована проверка в связи с аварией.

Петрозаводск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

