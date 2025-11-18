Под Петербургом неизвестные пытались сжечь вышку сотовой связи

Под Санкт-Петербургом неизвестные устроили поджог на вышке сотовой связи. Полиция ищет подозреваемых.

Инцидент произошел в городе Колпино. В экстренные службы поступило сообщение о возгорании электрического щитка на столбе сотовой связи одного из мобильных операторов.

Отмечается, что территория не огорожена. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.

На месте обнаружили две пластиковые бутылки со следами легковоспламеняющийся жидкости. Правоохранители ищут злоумышленника.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

