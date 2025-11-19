В Ленобласти задержаны нынешний и бывший замглавы района за махинации с льготной землей

В Ленинградской области задержаны бывший и действующий заместители главы администрации Тосненского района по подозрению в мошенничестве с земельными участками на общую сумму порядка 10 млн рублей. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета.

Расследование началось после обращения многодетных семей и жены участника специальной военной операции с вопросом о восстановлении нарушенных прав на получение полагающихся им земельных участков.

Следствием установлено, что должностные лица администрации Тосненского района осуществили межевание земельных участков в Шапкинском сельском поселении, относящихся к землям, предназначенным для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан под индивидуальное жилищное строительство, и их последующую реализацию путем свободной продажи физическим лицам, которые не имели прав на приобретение земельных участков по льготным основаниям. Своими действиями подозреваемые причинили ущерб в размере не менее 10 миллионов рублей.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

