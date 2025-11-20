В аэропорту Санкт-Петербурга подправили «мозги» простаивавшей иностранной технике

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково «оживили» простаивавшую иностранную технику. Об этом сообщил генеральный директор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.

«Мы «взламывать» (IT-системы техники) начали полтора года назад. Сейчас все доломали, и сейчас все работает очень хорошо. […] Как ни странно, но подправленные «мозги» с русским характером лучше работают зимой», – рассказал Сергеев в интервью «Радио РБК».

Речь идет о машинах для обработки самолетов от обледенения и трапах. В настоящее время эту технику можно приобрести только «окольными путями», при этом она подорожала на 40%. Есть еще китайские аналоги, но в случае с ними специалистам нужно разобраться и понять, где промышленное производство, а где – «гаражная сборка».

Сергеев также добавил, что в рамках импортозамещения IT-оборудование в Пулково было заменено на отечественное почти полностью за год. Кроме того, в России разработана собственная деайсинговая (обрабатывающая самолеты от обледенения) машина.

«Мы участвовали в разработке и доводке модели. То же самое – со снегоуборочной техникой. В мире аэропортов немного, производителей – единицы, это почти монополия. Сейчас в России эту нишу активно закрывают», – добавил собеседник издания.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

