В Петербурге задержали изготовителей порнографии с годовалыми детьми

Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге злоумышленников, которые изготавливали и распространяли порнографические материалы с участием маленьких детей. Об этом сообщается в телеграм-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На фотографиях запрещенного содержания были изображены дети от года до двух лет

По данным киберполиции, сделанные не позднее 2015 года снимки фигуранты размещали в интернете, в том числе в даркнете и на зарубежных платформах.

В ходе обысков в квартирах изготовителей порнографии были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, а также носители информации, содержащие метаданные, подтверждающие размещение в Сети изготовленных порнографических материалов.

