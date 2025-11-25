В Ленобласти у кочевого народа нашли незаконную майнинг-ферму

В Ленинградской области у кочевого народа нашли майнинговые устройства, нелегально подключенные к электросети. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
«Во время обследования территории одного из домов на улице 5-я Дорога в поселке Красный Бор в подвальном помещении полицейские обнаружили оборудование, похожее на майнинг-установку», – говорится в сообщении.
Владельцы помещения не смогли подтвердить законность потребления электроэнергии. Полиция изъяла технику. По предварительным данным, ущерб, нанесенный энергосистеме региона, может превышать миллиард рублей.
Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что более 20 человек проживают без паспорта, некоторым из них военкомат вручил повестки.
«Мероприятия в местах компактного проживания кочевого населения, направленные на поддержание правопорядка, выявление нарушений и защиту интересов законопослушных граждан, будут продолжены», – добавили в МВД.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
