Суббота, 29 ноября 2025, 12:35 мск

Дочь главы Мурманской области стала жертвой телефонных мошенников

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что его дочь Лиза пострадала от действий телефонных мошенников, возбуждено уголовное дело.

Глава региона уточнил, что все началось с банального кода для получения доставки. «В итоге закрутилось так, что и шантаж, и угрозы, и очень такая четкая психологическая, профессиональная отработка», – сообщил Чибис в своем телеграм-канале. По его словам, угрозы поступали как самой дочери, так и в адрес ее семьи.

Чибис добавил, что злоумышленникам удалось вынудить девушку отдать им деньги. Сумму ущерба он не назвал. Чибис отметил, что угрозы продолжаются и сейчас, «в том числе запугивают и фейками в соцсетях, и компрометирующей какой-то информацией». По его словам, правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом.

Мурманск, Наталья Петрова

