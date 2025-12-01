В России ликвидировали мошеннический кол-центр, совершавший 30 тысяч звонков в день

В Санкт-Петербурге и Тольятти задержали двух мужчин, которые помогали мошенникам. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сотрудники полиции выявили пособников аферистов, которые вступили в сговор с представителем иностранных преступных структур. Они обеспечили работу абонентских терминалов, использовавшихся для хищения денег у россиян.

В ходе обысков правоохранители изъяли 18 GSM-шлюзов, более 700 сим-карт разных операторов, а также компьютерную технику и средства связи. По словам Волк, ликвидация техцентра позволила блокировать около 30 тыс. звонков в сутки, поступавших с территории Украины.

«За свою нелегальную деятельность злоумышленники еженедельно получали вознаграждение в криптовалюте», – отметила представитель МВД.

Уголовные дела возбуждены по статьям 159 («Мошенничество») и 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции»).

«В настоящее время фигуранты подозреваются в причастности к 24 мошенничествам, совершенным в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и ряде других регионов, включая Ярославскую, Воронежскую, Томскую и Ростовскую области, Пермский, Приморский и Хабаровский края, а также Республику Бурятия», – добавила Волк.

Москва, Зоя Осколкова

