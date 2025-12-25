В Петербурге предупредили о замедлении мобильного интернета в местах новогодних мероприятий

В Санкт-Петербурге в новогодние каникулы возможны затруднения с мобильным интернетом в местах массового пребывания людей. Об этом сообщил начальник отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.

«Вполне возможно, что будет ограничение сети: мобильная связь будет работать, а интернет, возможно, немного замедлит работу. Но непосредственно в зоне проведения мероприятия, – сказал чиновник (цитата по «Интерфаксу»). – Это нужно понимать и принимать».

Затруднения с доступом в интернет вероятны в новогоднюю ночь в центре Петербурга.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

