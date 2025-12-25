В Санкт-Петербурге мошенники обманывали таксистов и курьеров через приложение

В Санкт-Петербурге мошенники используют приложение для кражи данных таксистов и курьеров, а затем оформляют на них кредиты. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Реклама фальшивого приложения «радар коэффициентов» появилась в профильных чатах таксистов и курьеров. Пользователям обещали показывать районы с наивысшим спросом на услуги доставки.
После регистрации персональные данные и реквизиты банковских карт жертв использовались для оформления займов и кражи денег со счетов.
В полиции напомнили о цифровой гигиене и защите финансовых данных, к также призвали не загружать установочные файлы по ссылкам из чатов или сообщений.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»