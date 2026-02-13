Финский залив впервые за 15 лет может полностью покрыться льдом

Финский залив впервые с зимы 2002-2003 может полностью покрыться льдом. Об этом сообщил начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов в своем телеграм-канале. По его словам, ледовое покрытие уже образовалось на 80% акватории залива.

«Максимальное развитие льда с покрытием центральной части Балтийского моря отмечалось зимой 2002-2003 года, правда, это было уже в марте… Ближайшими аналогами ледового покрытия этого года являются феврали 2010 и 2011 годов, даже льда там было немного больше, чем сегодня и он тоже выходил в центральную Балтику», – уточнил метеоролог.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

