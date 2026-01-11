В Карелии девять человек пострадали в ДТП

В Карелии девять человек получили различные травмы при столкновении двух автомобилей.
Авария случилась на 261 км автодороги Р-21 «Кола», в Олонецком районе столкнулись два легковых автомобиля.
Как сообщил Госкомитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в результате пострадали девять человек, в том числе пятеро детей. Всех госпитализировали в больницы города Олонца и города Лодейное Поле.
На месте работают экстренные службы, причина аварии устанавливается.
Петрозаводск, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»