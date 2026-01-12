Финляндия отпустила грузовое судно, задержанное по делу об обрыве кабелей

Власти Финляндии освободили грузовое судно Fitburg, задержанное местными властями по делу об обрыве подводного телекоммуникационного кабеля.
Как сообщают местные СМИ, сухогруз был остановлен в Финском заливе на пути из Санкт-Петербурга в Израиль. В момент задержания на борту находились 14 человек – из России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.
Отмечается, что судно было арестовано для проведения предварительного расследования диверсии, в результате которой был поврежден телекоммуникационный кабель, идущий из Хельсинки в Таллин.
Одного из членов экипажа Fitburg задержали 11 января «на основании веских улик». По данным Yle, речь идет о гражданине Азербайджана. Еще трем морякам запретили покидать Финляндию.
Хельсинки, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»