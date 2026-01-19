В Ленобласти при опрокидывании автобуса пострадали четыре человека

В Кингисеппском районе Ленинградской области заказной автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. В результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Авария произошла на федеральной автомобильной дороге А-180 вблизи населенного пункта Алексеевка. В момент происшествия в автобусе находилось 16 человек.
Пострадавшие направлены в больницу «для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи», уточнили в ведомстве.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Санкт-Петербург, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»