В Петербурге на стройке нашли 250-килограммовую авиабомбу времен ВОВ

В Санкт-Петербурге обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Опасный боеприпас уничтожили взрывотехники.
Авиабомбу ФАБ-250 обнаружили при проведении земляных работ на строительной площадке на проспекте Маршала Блюхера, сообщает региональное управление МЧС.
На место прибыли специалисты пиротехнической группы Невского спасательного центра МЧС России и обезвредили бомбу.
Боеприпас извлекли из земли, вывезли на полигон и уничтожили.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
