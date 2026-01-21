В Петербурге на стройке нашли 250-килограммовую авиабомбу времен ВОВ

В Санкт-Петербурге обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Опасный боеприпас уничтожили взрывотехники.

Авиабомбу ФАБ-250 обнаружили при проведении земляных работ на строительной площадке на проспекте Маршала Блюхера, сообщает региональное управление МЧС.

На место прибыли специалисты пиротехнической группы Невского спасательного центра МЧС России и обезвредили бомбу.

Боеприпас извлекли из земли, вывезли на полигон и уничтожили.

