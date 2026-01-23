Петербурженка получила 10 лет колонии за поджог отдела полиции

В Санкт-Петербурге суд приговорил местную жительницу к 10 годам лишения свободы за совершение теракта. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города. Подсудимая в мае 2025 года бросила три бутылки с горючей смесью в отдел полиции.

Первый Западный окружной военный суд признал Анну Осипову виновной по статье о совершении теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Согласно судебным материалам, женщина, следуя получаемым в мессенджере от неизвестного лица инструкциям, приобрела канистру с бензином и приготовила горючую смесь. 23 мая она бросила три коктейля Молотова в окно отдела полиции на улице Кораблестроителей.

Уголовное дело в отношении неустановленного лица, от которого поступали инструкции, выделено в отдельное производство.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

