Пациент погиб при пожаре в больнице в Карелии

В Кондопожской районной больнице в Карелии ночью произошел пожар во взрослом инфекционном отделении. В результате происшествия погиб пациент.
«Погиб одинокий пожилой мужчина, он оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер», – сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем телеграм-канале. Он уточнил, что всего на момент пожара в отделении находились восемь пациентов, их перевели в основное здание.
Причины пожара установит специальная комиссия, добавил Парфенчиков.
Кондопога, Наталья Петрова
