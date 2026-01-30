Жителям Санкт-Петербурга объяснили проверку телефонов в метро

Проверка телефонов при входе в метро Санкт-Петербурга обусловлена повышенными мерами безопасности. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков во время прямой линии.

Петербуржцы жалуются, что при входе на станции подземки сотрудники начали требовать от пассажиров показать экран телефона.

«Метрополитен, как и любой объект транспортной инфраструктуры, является объектом транспортной безопасности. Таким же, как и аэропорты, и вокзалы. Поэтому на сегодняшний день мы применяем повышенные меры безопасности», – сказал Поляков, чьи слова приводит ТАСС.

Чиновник призвал жителей и гостей города отнестись к требованиям сотрудников метрополитена с пониманием. Он подчеркнул, что при проверке пассажиры не обязаны снимать блокировку телефона.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

