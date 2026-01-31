В Мурманской области восстановили электроснабжение после второго блэкаута

Специалисты предприятия «Россети Северо-Запад» устранили причину технологического нарушения 31 января, в результате которого в субботу без электроснабжения частично остались Мурманск и Североморск. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Причиной технологического сбоя стало повреждение грозозащитного троса на линии электропередачи, вызванное сильным ветром и обледенением. Конструкции опор ЛЭП не пострадали.

Отключение затронуло менее 20% населения Мурманска и Североморска. Специалисты незамедлительно провели первоочередные мероприятия по переключениям и в кратчайшие сроки перевели на резервные схемы электроснабжения котельные и часть жилых домов.

На данный момент подана мощность в полном объеме, ведется работа по подключению всех потребителей.

Также энергетики продолжают круглосуточные работы по установке постоянных металлических опор для восстановления штатных схем электроснабжения после технологического нарушения, произошедшего в конце прошлой недели.

Второй блэкаут случился в Мурманской области утром 31 января. Без света осталась часть потребителей в региональном центре и Североморске.

Напомним, 23 января под Мурманском в условиях непогоды были разрушены пять опор линий электропередачи, в результате чего без света остались столица региона и Североморск. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Электроснабжение Мурманска и Североморска было восстановлено в полном объеме 27 января.

