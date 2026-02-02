Более 20 тысяч жителей Архангельской области остались без света

В Архангельской области почти 23 тысячи человек остались без электроснабжения. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Авария произошла в Пинежском и Холмогорском округах. Специалисты ПАО «Россети Северо-Запад» привлечены к устранению причин отключения.
«В зоне отключения электроснабжения находятся 9 171 дом, 22 883 человека, в том числе 4 566 ребенка», – говорится в сообщении.
По данным МЧС, также в зоне отключения оказались 85 социально значимых объектов, в том числе школа, детский сад и 28 котельных, которые переведены на резервные источники питания.
Архангельск, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»