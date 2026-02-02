В Ленобласти раскрыли узел связи украинских мошенников

В Ленинградской области правоохранители ликвидировали узел связи украинских мошенников, с которого совершалось около пяти тысяч звонков в день.

Как сообщили в региональном управлении МВД, двое пособников аферистов действовали в городе Мурино и в деревне Новое Девяткино. 20-летняя девушка и ее 28-летний знакомый обеспечивали работу так называемых сим-боксов.

Фигуранты меняли арендованные квартиры каждые три-четыре дня, где размещали узел связи. Оперативники изъяли 19 телефонов с перепиской и указаниями от кураторов и более 3,5 тысячи сим-карт.

Полицейские установили причастность задержанных к 50 уголовным делам, возбужденным как в Петербурге и Ленинградской области, так и в других регионах.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

