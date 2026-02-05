Из России пытались тайно вывезти большой осколок метеорита

В порту Санкт-Петербурга задержали груз, который оказался известным метеоритом стоимостью около 323 млн рублей. Ценность хотели тайно вывезти из России в Великобританию.

Таможенники задержали контейнер весом более двух тонн. Отправитель задекларировал предмет как скульптуру для ландшафтного дизайна, сообщает телеграм-канал «Baza».

Экспертиза установила, что груз является осколком железного метеорита Алетай – одного из самых крупных, найденных на Земле. Он может быть обломком как древней протопланеты, так и астероида, разрушившегося 4,5 млрд лет назад.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Фигурантам может грозить до трех лет лишения свободы.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

