В Санкт-Петербурге 37 учеников заразились норовирусом в школе

В Санкт-Петербурге произошла вспышка норовируса в школе. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.
Сообщение о массовом отравлении поступило из школы №39 Невского района. Симптомы проявились у 37 детей и одного взрослого – сотрудника столовой.
Результаты лабораторных исследований подтвердили, что у заболевших и контактных лиц обнаружена норовирусная инфекция. На данный момент на стационарном лечении остаются шесть человек.
Специалисты устанавливают причины заражения. Во взятых в образовательном учреждении пробах воды отклонений от норм не обнаружено. Проводится проверка по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
