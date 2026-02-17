Три человека погибли при взрыве в здании военной комендатуры в Ленобласти

В Ленинградской области произошел взрыв в здании военной комендатуры. По предварительным данным, погибли три человека. На месте проводится поисково-спасательная операция.
Взрыв прогремел в Сертолове Всеволожского района. В результате обрушились второй и третий этаж, а также чердак. Под завалами могут находиться люди.
На данный момент известно о трех погибших. На месте работают спасатели, приходится действовать с особой осторожностью, так как сохраняется риск обрушения здания.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил силовикам оказать помощь экстренным службам в разборе завалов и спасении пострадавших.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
