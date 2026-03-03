В Ленобласти три человека пострадали в аварии с автобусом и такси

В Ленинградской области столкнулись рейсовый автобус и такси. В результате пострадали три человека.

ДТП произошло на 66-м километре трассы А-180 Нарва в Волосовском районе, сообщили в МЧС. В аварию попал автобус, следующий по маршруту №888.

В маршрутном транспорте было 15 человек, девятерых из них осматривают медики. Водителя легкового автомобиля деблокировали и доставили в Гатчинскую ЦРБ.

Кроме того, пострадали два пассажира автобуса. На месте работают четыре бригады скорой помощи.

