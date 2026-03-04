В Петербурге ввели запрет на продажу бензина несовершеннолетним

В Санкт-Петербурге автозаправочным станциям запретили продажу топлива несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Александра Беглова.

Глава города подписал решение оперативного штаба о введении временного ограничения на розничную реализацию нефтепродуктов несовершеннолетним.

«На период с 9 марта по 31 декабря 2026 года на всех автозаправочных станциях, расположенных на территории Петербурга, вводится запрет на отпуск нефтепродуктов в любую тару лицам, не достигшим совершеннолетия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мера направлена на снижение рисков, связанных с использованием горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях, и является частью комплекса мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на территории города.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

