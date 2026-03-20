В Петербурге девочка отдала мошенникам более 1 млн рублей

В Санкт-Петербурге ученица шестого класса стала жертвой мошенников. Школьница передала аферистам более 1 миллиона рублей, выбросив по их указанию рюкзак с деньгами из окна. Девочку «развели» с помощью легенды о пострадавшей в ДТП матери, убедив, что деньги нужны для лечения родительницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

10 марта в полицию Калининского района обратился 50-летний местный житель, сообщивший, что его дочь обманули мошенники. Мужчина рассказал, что 5 марта днем его дочь-шестиклассница подверглась давлению телефонных мошенников, звонивших ей с легендой о ДТП, и по их указке выбросила из окна квартиры рюкзак с 1 млн 184 тыс. рублей. Деньги требовались якобы на лечение пострадавшей в аварии матери.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В четверг, 19 марта, на бульваре Новаторов сотрудники полиции задержали предполагаемого курьера мошенников. Им оказалась нигде не работающая и не обучающаяся 16-летняя местная жительница. Сейчас правоохранители проверяют причастность девушки к другим аналогичным эпизодам.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

