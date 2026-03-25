Ленинградская область находится под массовой атакой БПЛА: сбито 56 дронов ВСУ

В Ленинградской области силы ПВО за время действия воздушной опасности ликвидировали 56 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Max.

«В Усть-Луге в зоне порта ведется локализация возгорания. В Выборге повреждена кровля жилого дома», – уточнил он, отметив, что никто не пострадал.

Отражение атаки БПЛА продолжается, добавил Дрозденко.

В аэропорту Пулково сообщили, что ограничения на полеты в воздушной гавани действуют уже более пяти часов. За это время задержаны на вылет на период более двух часов 30 рейсов, отменены – 15.

Губернатор Ленобласти в 00:34 мск сообщил об опасности атаки беспилотников в регионе и предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета. После этого Дрозденко трижды в течение ночи сообщал о сбитии вражеских дронов.

