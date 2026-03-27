В Петербурге задержали пять человек по делу о поставках поддельного металла для нужд обороны

В Санкт-Петербурге задержали пять человек в рамках расследования дела о поставках некачественного металла на оборонные предприятия. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Пресечена деятельность группировки, которая несколько лет осуществляла поставки контрафактной металлопродукции, в том числе на предприятия оборонно-промышленного комплекса», – говорится в сообщении.

Подозреваемые организовали сеть связанных компаний в Москве, Новороссийске и Санкт-Петербурге. Они покупали дешевую сталь и подделывали сертификаты качества. Стоимость фальсифицированной продукции превысила 500 млн рублей.

Отмечается, что лидер ОПГ в ноябре прошлого года вместе с супругой, которая была номинальным директором одной из фирм, уехал за границу и продолжил курировать процесс дистанционно.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

