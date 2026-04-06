Житель Ленобласти случайно насмерть задавил жену на парковке

Во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина насмерть сбил жену во время парковки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«48-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь задним ходом по внутридворовой территории у одного из домов по улице Мира в поселке Морозова, совершил наезд на свою 54-летнюю супругу», – говорится в сообщении.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как уточняют местные СМИ, женщина стояла на газоне, а автомобиль вылетел прямо на нее. По всей видимости, водитель перепутал педали и вместо тормоза нажал на газ.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

