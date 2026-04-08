ФСБ сорвала попытку продажи за рубеж деталей подлодки «Варшавянка»

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге местного жителя по подозрению в незаконной продаже за рубеж деталей для ремонта подлодки. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу и Ленобласти.

Мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 189 УК РФ (незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники).

По информации спецслужбы, фигурант пытался продать представителю иностранного государства комплектующие для ремонта дизельного двигателя – составной части дизель-генератора, являющегося главной энергетической установков дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка».

«Перемещения продукции за рубеж допущено не было», – подчеркнули в УФСБ.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube