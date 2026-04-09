В Ленобласти подросток за один вечер сжег пять релейных шкафов

В Ленинградской области задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в поджогах оборудования на железной дороге. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Юноша поджег пять релейных шкафов на участке железной дороги от Нового Девяткино до Токсово во Всеволожском районе. Оперативниками транспортной полиции подозреваемый задержан.

Возбуждено четыре уголовных дела по статье о теракте. Не исключается, что подросток мог находиться под влиянием мошенников.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

