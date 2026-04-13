В Ленинградской области объявили беспилотную опасность

На территории Ленинградской области объявлен режим опасности из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», – написал он в Max.

Дрозденко добавил, что в регионе на фоне текущей обстановки возможно снижение скорости мобильного интернета.

Беспилотную опасность объявили и в соседней Новгородской области.

Росавиация предупредила, что из-за ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области возможны корректировки в расписании полетов аэропорта Калининграда.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

