В массовом ДТП в Ленинградской области пострадали 9 человек

Пять автомобилей столкнулись на трассе в Тосненском районе Ленинградской области. В результате аварии пострадали девять человек. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
По информации ведомства, массовое ДТП произошло в понедельник утром на 99 км трассы А-120 в направлении в сторону Гатчины. Столкнулись микроавтобус Mercedes, грузовой автомобиль Sitrak, легковушка Renault Logan, большегруз DAF и легковой автомобиль Chery.
«Предварительно, пострадали девять человек: двое госпитализированы в ЦРБ города Тосно, остальные осматриваются на месте», – сказано в сообщении.
На месте ДТП работают правоохранители и скорая помощь.
Из-за ремонта полосы в сторону Гатчины организовано реверсивное движение.
Санкт-Петербург, Наталья Петрова
