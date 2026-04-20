В массовом ДТП в Ленинградской области пострадали 9 человек

Пять автомобилей столкнулись на трассе в Тосненском районе Ленинградской области. В результате аварии пострадали девять человек. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

По информации ведомства, массовое ДТП произошло в понедельник утром на 99 км трассы А-120 в направлении в сторону Гатчины. Столкнулись микроавтобус Mercedes, грузовой автомобиль Sitrak, легковушка Renault Logan, большегруз DAF и легковой автомобиль Chery.

«Предварительно, пострадали девять человек: двое госпитализированы в ЦРБ города Тосно, остальные осматриваются на месте», – сказано в сообщении.

На месте ДТП работают правоохранители и скорая помощь.

Из-за ремонта полосы в сторону Гатчины организовано реверсивное движение.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

