В Петербурге в аварии с двумя трамваями пострадали несколько человек

В Санкт-Петербурге столкнулись два трамвая, несколько пассажиров получили травмы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло в Красносельском районе Петербурга. Трамвай двигался по Петергофскому шоссе от улицы Партизана Германа в сторону улицы Пограничника Гарькавого, где столкнулся с другим трамваем.

По разным данным, пострадали от шести до восьми человек, они стояли в салоне и упали столкновении, получив легкие травмы.

По факту аварии проводится проверка, ход которой находится под контролем прокуратуры.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

