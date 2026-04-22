Легковушка упала в Обводный канал в Петербурге – пострадали двое

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль пробил ограждение и упал в Обводный канал в Адмиралтейском районе. Об этом сообщил городской главк МЧС России.

Инцидент произошел около шести часов утра на Лермонтовском проспекте.

В результате аварии пострадали двое мужчин, их госпитализировали.

Автомобиль извлекли из воды с помощью автокрана городской поисково-спасательной службы. К ликвидации последствий происшествия были привлечены три единицы техники и 15 специалистов МЧС.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

