Легковушка упала в Обводный канал в Петербурге – пострадали двое

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль пробил ограждение и упал в Обводный канал в Адмиралтейском районе. Об этом сообщил городской главк МЧС России.
Инцидент произошел около шести часов утра на Лермонтовском проспекте.
В результате аварии пострадали двое мужчин, их госпитализировали.
Автомобиль извлекли из воды с помощью автокрана городской поисково-спасательной службы. К ликвидации последствий происшествия были привлечены три единицы техники и 15 специалистов МЧС.
