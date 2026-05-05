В Санкт-Петербурге катер столкнулся с ограждением. Участники аварии скрылись с места происшествия. Об этом сообщают местные СМИ.

Столкновение произошло на пересечении канала Грибоедова и реки Мойки. На судне находились трое мужчин, после столкновения с ограждением двое из них лежали без движения. Катер потерял управление и кружил по каналу, ударяясь о стены.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, все участники аварии скрылись, при этом один из них уплыл в неизвестном направлении. Судно частично затонуло.

Правоохранительные органы проводят проверку.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

