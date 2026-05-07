Прокуратура требует заблокировать сайты с экскурсиями по крышам Санкт-Петербурга

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга требует заблокировать сайты, на которых предлагают экскурсии по крышам города. В надзорном ведомстве считают, что такие прогулки опасны для жизни и должны быть уголовно наказуемы.

«В ходе мониторинга выявлены сайты, где размещены фотографии и сведения об организации незаконных экскурсий и прогулок по крышам многоквартирных жилых домов, – сообщили в прокуратуре. – Вход на интернет-ресурсы свободный, не требует предварительной регистрации, ознакомиться с содержанием веб-страниц и скопировать информацию может любой пользователь сети «Интернет», в том числе несовершеннолетние».

В ведомстве указали на статью 238 УК РФ, согласно которой предусмотрена уголовная ответственность за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

«Прокурор Центрального района направил в суд административное исковое заявление о признании информации, размещенной на Интернет-ресурсах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Ход и результаты рассмотрения иска поставлены прокуратурой на контроль», – заключили в ведомстве.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

