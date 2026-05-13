В Ленобласти 20 человек пострадали в массовой драке на птицефабрике

В Ленинградской области произошла массовая драка на птицефабрике. По предварительным данным, пострадали 20 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Конфликт произошел в поселке Приладожский. Между выходцами из Средней и Южной Азии случилась словесная перепалка, которая переросла в драку. В потасовке приняли участие около 60 человек.

«В результате инцидента 20 человек были госпитализированы, семь из них – в тяжелом состоянии», – рассказали в региональном главке.

Двенадцать участников конфликта доставлены в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

