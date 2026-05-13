Аэропорт «Пулково» приостановил работу

В петербургском аэропорту «Пулково» из соображений безопасности введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом информирует Росавиация.

До этого ведомство сообщало, что воздушная гавань Северной столицы обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничением использования воздушного пространства в районе аэропорта.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 12:22 мск объявил о беспилотной опасности в воздушном пространстве региона. Он предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

