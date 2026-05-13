В Петербурге самокатчик получил ожоги, заехав в лужу кипятка

В Санкт-Петербурге 35-летний мужчина на электросамокате получил ожоги, заехав в лужу кипятка. Об этом сообщает канал «Mash на Мойке».

Коммунальная авария произошла накануне на проспекте Тореза. Горячая вода разлилась по улице, место огородили предупреждающими знаками.

Мужчина на электросамокате проигнорировал все ограждения и въехал в лужу с кипятком. В результате он получил ожоги ног второй степени. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

На месте аварии работают специалисты коммунальных служб. Утечка устраняется.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

