Пенсионерка отдала аферистам деньги и 10 кг золота на 160 млн рублей

Пожилая жительница Санкт-Петербурга лишилась денег и 10 кг золота на 160 миллионов рублей, поверив лжесотрудникам ФСБ и других силовых структур. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мошенники звонили 76-летней женщине с конца апреля. Как рассказала сама потерпевшая, с ней связались аферисты, представившись сотрудниками ФСБ и других правоохранительных органов, и убедили отдать им деньги и золотые слитки под выдуманным предлогом. Детали мошеннической схемы не уточняются.

За две недели женщина забрала из банка все свои сбережения на общую сумму 160 млн рублей. По сведениям издания, эти средства жертва получила после продажи доли крупного предприятия, которая принадлежала ее умершему мужу.

Помимо наличных, пенсионерка также отдала злоумышленникам 10 килограммов золота.

Одного из курьеров сотрудники полиции задержали, но к тому времени он успел отправить деньги своим кураторам. Доставщика, который забрал у женщины золото, ищут.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

