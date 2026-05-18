Школьник выжил, получив 23 удара ножом в петербургском фастфуде

В Санкт-Петербурге задержали 17-летнего подростка, который нанес 15-летнему школьнику 23 ножевых ранения во время ссоры. Пострадавший выжил, несмотря на большую кровопотерю.

Инцидент произошел 16 мая в фастфуде в торгово-развлекательном комплексе на Выборгском шоссе. Между незнакомыми ранее подростками внезапно возник конфликт, в ходе которого один из них достал нож и начал бить им своего оппонента. Расправу агрессор продолжил на парковке.

«Фигурант, находясь в помещении ресторана быстрого питания, расположенного на Выборгском шоссе, и на улице возле него, в ходе внезапно возникшего конфликта с ранее незнакомым ему несовершеннолетним нанес последнему не менее 23 ударов ножом в область живота и верхних конечностей», – сообщил городской главк Следственного комитета РФ.

Подросток не довел умысел на убийство до конца, так как ошибочно полагал, что от его действий наступит смерть потерпевшего, и скрылся с места преступления.

Правоохранители задержали злоумышленника по горячим следам. Пострадавший находится в реанимации. Нападавшему предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

