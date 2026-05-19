В Петербурге задержан подросток за поджог на железнодорожной станции

Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге 15-летнего подростка после поджога трансформаторной подстанции на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции по СЗФО.
Несовершеннолетний действовал по указанию неустановленного куратора в мессенджере. Он поджег трансформаторную подстанцию на железнодорожной станции Ручьи в Калининском районе, используя канистру с легковоспламеняющейся жидкостью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Подросток задержан в порядке ст. 91УПК РФ.
