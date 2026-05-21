Полиция задержала подростков, избивавших прохожих в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге задержаны четверо юношей, нападавших на прохожих и избивавших их на улицах города. Об этом сообщил региональный главк Следственного комитета России.

Согласно данным следствия, фигуранты, среди которых двое несовершеннолетних, на улицах Ломоносова и Думской беспричинно нападали на прохожих, применяя газовый баллон, а также били потерпевших руками, пинали ногами по голове и туловищу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Фигурантам предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины совершенного преступления.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

