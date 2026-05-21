Российский миллиардер разбился на мотоцикле в Ленобласти

В Ленинградской области произошла смертельная авария с мотоциклистом. Как сообщил телеканал «78.ru», погибшим оказался миллиардер Михаил Смирнов.

Как сообщили в региональном управлении МВД, ДТП произошло на 49-м км автодороги Пески – Сосново – Подгорье возле поселка Мичуринское. Мужчина 1972 года рождения за рулем мотоцикла Triumph не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой.

Жертвой аварии стал бизнесмен Михаил Смирнов, который имел отношение к группе «Балтийская топливная компания» (БТК) – одному из лидеров бункеровочного рынка на Северо-Западе. В его портфеле числилось 26 юрлиц из сфер нефтепродуктов, логистики, финансов, недвижимости и ресторанного бизнеса.

В 2024 году Смирнов попал в «Рейтинг миллиардеров» с капиталом 7,79 млрд рублей, где его основным активом была названа компания «Нева Ойл».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

